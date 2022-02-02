Вдова Караченцова заявила, что хочет весной уехать из России

Москва, 2 февраля. Заслуженная артистка России Людмила Поргина мечтает уехать за границу.

Поргина уже не раз жаловалась, что ей не хватает пенсии в размере 53 тысяч рублей. Несмотря на такое заявление, у актрисы все же получается жить на широкую ногу.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова заявила, что хочет уехать из России. Она ждет для этого более подходящее время.

«Жду весны, чтобы скорее куда-нибудь мотнуть. Я собираюсь в Турцию поехать, где мы с Колечкой зимовали», — сообщила Поргина в беседе с порталом BLITZ+.

Недавно актриса рассказала, где хотела бы уйти из жизни. По словам Поргиной, она предпочла бы умереть дома.