Лев Лещенко высказался о рэпе и сравнил Басту с Евтушенко

Москва, 2 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился своим мнением о современных рэп-исполнителях.

Лещенко 1 февраля отметил свой 80-летний юбилей. Артист признался, что не отстает от современных направлений в музыке.

«Кстати, среди рэперов, и это я вам точно говорю, много прекрасных стихотворцев, настоящих поэтов. Саша Лок Дог упомянутый, Баста — это очень талантливые парни, очень. В мое время, думаю, они были бы Вознесенскими, Евтушенко, Рождественскими, понимаете? Сейчас это просто другая культура», — поделился своим мнением артист в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Коллега Лещенко, композитор Вячеслав Добрынин продолжает восстанавливаться после микроинсульта, произошедшего у него в 2018 году. Здоровье не позволило ему выйти на сцену к Лещенко, отмечавшему свой юбилей.