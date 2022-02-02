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Захарова сравнила блокировку RT DE с катком информационно-политической машины ФРГ

Политика
Захарова сравнила блокировку RT DE с катком информационно-политической машины ФРГ
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 2 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку российского телеканала RT DE в Германии.

По словам Захаровой, фактически немецкая информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова. Поэтому и России не стоит стесняться и пора ответить зеркально, убеждена дипломат.

«Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем», — написала спикер ведомства в Telegram-канале.

Ранее комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB приняла решение о прекращении трансляции телеканала RT DE в Германии. Инициатива ведомства связана с отсутствием у телеканала необходимого разрешения для вещания. Как считают представители регулятора, это идет вразрез с законами.

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Все новости / Политика / Захарова сравнила блокировку RT DE с катком информационно-политической машины ФРГ
захарова мид рф германия
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