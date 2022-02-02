Путин выпил шампанского с участниками церемонии вручения госнаград

Москва, 2 февраля. Президент России Владимир Путин выпил бокал шампанского на церемонии вручения государственных наград. Участники мероприятия сфотографировались с государственным лидером.

Ранее в Кремле состоялось мероприятие по случаю вручения госнаград гражданам страны за достижения в различных областях науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса. Орденами были отмечены более 20 выдающихся российских деятелей.

Сама церемония прошла в Екатерининском зале. На ней присутствовали журналист Виталий Игнатенко, летчик Евгений Крутов, врач Марьяна Лысенко и многие другие.

Кроме того, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени была удостоена советник гендиректора парфюмерной фабрики «Новая заря» Антонина Витковская. Она вручила Владимиру Путину коллекцию легендарных духов «Красная Москва».