Киев, 2 февраля. Концерн «Укроборонпром» не может провести реформы в военной отрасли из-за больших долгов предприятий украинского ОПК, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

По его словам, Киев безуспешно пытается бороться с проблемой высоких задолженностей оборонных предприятий. Рахманин заявил, что отдельные компании «оборонки» невозможно вытащить из «долговой ямы». От отметил, что из-за этого затруднена работа всей отрасли.

Он подчеркнул, что некоторые предприятия ОПК имеют просто огромные долги перед концерном. Рахманин говорит, что счета некоторых предприятий уже арестованы. В конечном счете у «Укроборонпрома» попросту нет оборотных средств для исполнения контрактов, подписанных в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что украинская армия страдает из-за нехватки финансирования и отсутствия современных вооружений. По словам экспертов, у ВСУ слишком маленький бюджет.