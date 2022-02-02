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Депутат Рады Рахманин: большие долги украинского ОПК тормозят реформы в военной отрасли

Армия
Депутат Рады Рахманин: большие долги украинского ОПК тормозят реформы в военной отрасли
ukroboronprom.com.ua

Киев, 2 февраля. Концерн «Укроборонпром» не может провести реформы в военной отрасли из-за больших долгов предприятий украинского ОПК, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

По его словам, Киев безуспешно пытается бороться с проблемой высоких задолженностей оборонных предприятий. Рахманин заявил, что отдельные компании «оборонки» невозможно вытащить из «долговой ямы». От отметил, что из-за этого затруднена работа всей отрасли.

Он подчеркнул, что некоторые предприятия ОПК имеют просто огромные долги перед концерном. Рахманин говорит, что счета некоторых предприятий уже арестованы. В конечном счете у «Укроборонпрома» попросту нет оборотных средств для исполнения контрактов, подписанных в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что украинская армия страдает из-за нехватки финансирования и отсутствия современных вооружений. По словам экспертов, у ВСУ слишком маленький бюджет.

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