Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо

Алеппо, 2 февраля. Не менее десяти человек погибли, еще десятки были ранены в городе Эль-Баб на севере сирийской провинции Алеппо в результате взаимных атак протурецких боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА) и курдских бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщило агентство SANA.

По данным СМИ, интенсивные обстрелы продолжались в течение нескольких часов с утра 2 февраля. Как сообщают источники, СДС нанесли масштабный ракетный удар по жилым кварталам Эль-Баба, который находится под контролем лояльных Анкаре боевиков.

9+ killed & 31 wounded in a Grad rocket attack that hit a market in al-Bab.



Another attack on northern #Aleppo in which civilians bear all of the brunt -- the #SDF is being accused of being behind the attack. pic.twitter.com/KZY2sTuBtR — Charles Lister (@Charles_Lister) February 2, 2022

Источники SANA указали, что в результате взаимных обстрелов погибли десять мирных жителей, еще порядка 32 получили ранения, а имуществу людей и гражданской инфраструктуре был нанесен материальный ущерб.

По данным телеканала CNN Türk, в результате атаки СДС на Эль-Баб погибли 13 человек, 40 получили ранения. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.

После ракетного удара курдских бойцов турецкая артиллерия обстреляла позиции СДС в населенных пунктах к востоку от Эль-Баба.

В областях, оккупированных Турцией и лояльными ей боевиками, регулярно случаются смертельные перестрелки из-за краденого имущества и борьбы за власть. Кроме того, там нередко происходят теракты, жертвами которых становятся гражданские лица.

Напомним, что Турция оккупировала ряд территорий на севере Сирии в ходе нескольких «контртеррористических» операций, проведенных совместно с боевиками СНА. Легитимные власти арабской республики не предоставляли Анкаре мандат на расположение турецких военных на территории страны и не раз призывали международное сообщество оказать давление на Турцию в этом вопросе.

При этом на территориях, находящихся под контролем СДС, также отмечается сложная ситуация с безопасностью. В конце января на тюрьму Ас-Сынаа, в которой содержались несколько тысяч террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), было совершено нападение, в результате которого многие радикалы бежали из заведения. Бои за контроль над объектом продолжались на протяжении нескольких дней. В результате этих событий многие мирные жители были вынуждены покинуть свои дома, они бежали в безопасные районы, подконтрольные официальному Дамаску.

1 Организация запрещена на территории РФ.