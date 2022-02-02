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Собчак сообщила, что Канделаки займет пост гендиректора канала ТНТ

Шоу-бизнес
Собчак сообщила, что Канделаки займет пост гендиректора канала ТНТ
из личного архива Тины Канделаки

Москва, 2 февраля. Ведущая Ксения Собчак поздравила журналистку Тину Канделаки с новой должностью генерального директора телеканала ТНТ.

Собчак поделилась новостью в своем Telegram-канале. Телеведущая напомнила, что за спиной у Канделаки ряд неудавшихся проектов, но все же поздравила коллегу.

«Тина, напомню, уже разорилась с продакшеном, потом номинальная история с управлением "Матч ТВ" и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!» — написала ведущая.

Канделаки покинула пост гендиректора телеканала «Матч ТВ» в сентябре прошлого года. После этого она вступила в должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

Ранее новый гендиректор ТНТ высказалась о новостях про неудачную попытку блогера Дани Милохина попасть в Киев. Продюсер высмеяла предосторожности пограничных служб Украины.

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