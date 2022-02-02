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Экс-возлюбленный Бузовой Тарасов намекнул на очередное пополнение в семье

Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Бузовой Тарасов намекнул на очередное пополнение в семье
Prt Scr youtube.com  /  ФК Велес

Москва, 2 февраля. Экс-футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко осенью 2021 года в третий раз стали родителями — модель подарила спортсмену долгожданного сына. Как выяснилось, этим семья может не ограничиться.

Бывший муж известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой во время одного из включений в разделе Stories своего Instagram-аккаунта показал вечернюю прогулку с детьми: сыном Алексеем и дочерьми Миланой и Евой. Комментируя происходящее, он отметил, что уже «приноровился» гулять с тремя наследниками.

«Вот они: две едут, Леху везу вот так вот. У меня вопрос: если будет еще один — его куда? В общем, погода кайф, всем советую гулять, не болеть, будьте здоровы», — сказал хозяин аккаунта.

Экс-возлюбленный Бузовой Тарасов намекнул на очередное пополнение в семье
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Тарасов и Костенко не так давно вернулись из отпуска на Мальдивах. Перед третьей беременностью модели супруги также отдыхали на курортных островах. Существует вероятность, что «интересное положение» Костенко после таких поездок станет доброй семейной традицией.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов 26 июня 2012 года стал первым и пока единственным супругом певицы Ольги Бузовой. Их брак просуществовал четыре года и был окончательно расторгнут в 2016 году. С августа 2019-го Бузова встречалась с блогером Давидом Манукяном, но с ним под венец так и не пошла — в 2021 году певица объявила о расставании.

Впрочем, и семейная жизнь Тарасова с Костенко состоит не из одних лишь счастливых моментов. В начале января экс-футболист показал свое новое спальное место, которое ему отвели после ссоры с женой.

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