Авианосец USS Carl Vinson ВМС США остался без средств навигации из-за инцидента с F-35

Вашингтон, 2 февраля. Авианосец ВМС США USS Carl Vinson не может в полной мере выполнять задачи по предназначению из-за повреждений, полученных в результате неудачной посадки на палубу истребителя F-35C.

Отмечается, что USS Carl Vinson могут отправить на ремонт. Дело в том, что несколько дней назад на борту произошел инцидент, в ходе которого палубный истребитель задел надстройку корабля и повредил несколько антенн. Подчеркивается, что из-за этого вышло из строя навигационное оборудования авианосца.

Степень повреждения антенн не раскрывается. Командование ВМС США старается не афишировать ситуацию с повреждениями на авианосце. В настоящее время все силы брошены на поиск затонувшего истребителя F-35C.

Ранее сообщалось, что Россия может первой обнаружить обломки американского самолета в Южно-Китайском море. Эксперты говорят, что у ВМФ РФ есть опыт проведения таких поисковых операций.