Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 21:34
21:30
Общество
Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма
21:28
Весь мир
Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам
21:26
Весь мир
Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны
21:24
Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
21:08
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
21:05
Весь мир
Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков
21:02
Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
21:00
Политика
Нерасширение НАТО: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США
20:59
Весь мир
Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях
20:58
Весь мир
Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо
Все новости

Авианосец USS Carl Vinson ВМС США остался без средств навигации из-за инцидента с F-35

Армия
Авианосец USS Carl Vinson ВМС США остался без средств навигации из-за инцидента с F-35
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page

Вашингтон, 2 февраля. Авианосец ВМС США USS Carl Vinson не может в полной мере выполнять задачи по предназначению из-за повреждений, полученных в результате неудачной посадки на палубу истребителя F-35C.

Отмечается, что USS Carl Vinson могут отправить на ремонт. Дело в том, что несколько дней назад на борту произошел инцидент, в ходе которого палубный истребитель задел надстройку корабля и повредил несколько антенн. Подчеркивается, что из-за этого вышло из строя навигационное оборудования авианосца.

Степень повреждения антенн не раскрывается. Командование ВМС США старается не афишировать ситуацию с повреждениями на авианосце. В настоящее время все силы брошены на поиск затонувшего истребителя F-35C.

Ранее сообщалось, что Россия может первой обнаружить обломки американского самолета в Южно-Китайском море. Эксперты говорят, что у ВМФ РФ есть опыт проведения таких поисковых операций.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Авианосец USS Carl Vinson ВМС США остался без средств навигации из-за инцидента с F-35
сша вмс авианосец
Комментировать