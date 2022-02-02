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МИД Белоруссии: Минск отказался от размещения участков для референдума за границей

Политика
МИД Белоруссии: Минск отказался от размещения участков для референдума за границей
wikipedia.org  /  Homoatrox

Минск, 2 февраля. Белоруссия не планирует открывать избирательные участки для голосования на референдуме за границей.

Такое заявление сделал Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, Минск отказался размещать за рубежом участки во время референдума по изменению конституции республики.

«Да», — подтвердил дипломат информацию, что белорусские загранучреждения не создавали на своей базе избирательные участки.

Ранее сообщалось, что российский ЦИК примет участие в наблюдении за референдумом на территории Белоруссии. Комиссия получила соответствующее приглашение от Минска.

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белоруссия минск референдум конституция голосование участки глаз
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