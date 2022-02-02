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Сотрудники ДПС Ставрополья спасли жизнь 70-летнему водителю с приступом гипогликемии

Общество
Сотрудники ДПС Ставрополья спасли жизнь 70-летнему водителю с приступом гипогликемии
pixabay.com

Ставрополь, 2 февраля. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края спасли жизнь 70-летнему водителю, у которого за рулем начался приступ гипогликемии.

Мужчине стало плохо на дороге. У 70-летнего водителя резко снизился уровень глюкозы. Ситуация могла бы привести к ДТП, однако сотрудники полиции Ставропольского края помогли гражданину.

«Ситуация осложнялась тем, что прямо на глазах мужчина практически терял сознание и не мог говорить. Полицейские незамедлительно посадили водителя в патрульный автомобиль и вызвали на место бригаду скорой помощи, а пока ждали медиков, говорили по телефону с его супругой», — отмечается в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Сотрудники органов дали мужчине сок и шоколад, чтобы уровень сахара в крови поднялся. От водителя не отходили до тех пор, пока на место не приехала машина скорой помощи.

Пожарные ранее спасли 85-летнюю женщину из охваченного огнем дома. Инцидент произошел в Тяжинском районе. Жительницу эвакуировали, когда у здания уже горела крыша.

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