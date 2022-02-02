Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ

Москва, 2 февраля. Соединенные Штаты пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи российских границ. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Сергей Ермаков.

По его словам, то, что Вашингтон и Североатлантический альянс идут на диалог, уже является позитивным моментом. Ермаков подчеркнул, что российская позиция в переговорах по гарантиям безопасности безусловно являлась запросной. Он отметил, что мнения многих экспертов на этот счет совпали.

По мнению Ермакова, речь в этих переговорах в первую очередь идет о том, чтобы НАТО осознала, как ее расширение может повлиять на европейскую безопасность. Альянс должен увидеть, какие дополнительные угрозы несет не только для соратников по блоку, указал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«В целом, такое расширение переформатирует баланс сил в Европе и в этом плане российская сторона будет ждать более предметного ответа. Это может стать темой дальнейших дискуссий и переговоров», — рассказал он, как один тактический ход позволил бы России добиться предметного ответа от США и НАТО.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.