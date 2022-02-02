Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 21:33
21:30
Общество
Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма
21:28
Весь мир
Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам
21:26
Весь мир
Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны
21:24
Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
21:08
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
21:05
Весь мир
Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков
21:02
Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
21:00
Политика
Нерасширение НАТО: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США
20:59
Весь мир
Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях
20:58
Весь мир
Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо
Все новости

Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ

Политика
Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 февраля. Соединенные Штаты пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи российских границ. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Сергей Ермаков.

По его словам, то, что Вашингтон и Североатлантический альянс идут на диалог, уже является позитивным моментом. Ермаков подчеркнул, что российская позиция в переговорах по гарантиям безопасности безусловно являлась запросной. Он отметил, что мнения многих экспертов на этот счет совпали.

По мнению Ермакова, речь в этих переговорах в первую очередь идет о том, чтобы НАТО осознала, как ее расширение может повлиять на европейскую безопасность. Альянс должен увидеть, какие дополнительные угрозы несет не только для соратников по блоку, указал эксперт.

Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ
Федеральное агентство новостей /

«В целом, такое расширение переформатирует баланс сил в Европе и в этом плане российская сторона будет ждать более предметного ответа. Это может стать темой дальнейших дискуссий и переговоров», — рассказал он, как один тактический ход позволил бы России добиться предметного ответа от США и НАТО.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ
сша безопасность рф
Комментировать