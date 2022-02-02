Политолог Ермаков: США пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи границ РФ

Москва, 2 февраля. Соединенные Штаты пытаются обойти вопрос о развертывании вооружения вблизи российских границ. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Сергей Ермаков.
По его словам, то, что Вашингтон и Североатлантический альянс идут на диалог, уже является позитивным моментом. Ермаков подчеркнул, что российская позиция в переговорах по гарантиям безопасности безусловно являлась запросной. Он отметил, что мнения многих экспертов на этот счет совпали.
По мнению Ермакова, речь в этих переговорах в первую очередь идет о том, чтобы НАТО осознала, как ее расширение может повлиять на европейскую безопасность. Альянс должен увидеть, какие дополнительные угрозы несет не только для соратников по блоку, указал эксперт.
«В целом, такое расширение переформатирует баланс сил в Европе и в этом плане российская сторона будет ждать более предметного ответа. Это может стать темой дальнейших дискуссий и переговоров», — рассказал он, как один тактический ход позволил бы России добиться предметного ответа от США и НАТО.
Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.