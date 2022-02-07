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Роспотребнадзор дал рекомендации по приобретению косметики
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по приобретению косметики
pixabay.com  / 

Москва, 7 февраля. Приобретая косметику, особенно через интернет, важно не ошибиться в выборе. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций для безопасной покупки.

В первую очередь необходимо обращать внимание на срок годности товара. Продавец косметики и парфюмерии должен реализовывать ее с таким расчетом, чтобы потребитель успел воспользоваться ею до истечения срока годности, сообщают «Вести Подмосковья». Также следует проверить название косметики, ее состав, возможные противопоказания к применению, условия хранения и государственную регистрацию.

Вся необходимая информация о товаре должна быть предоставлена в доступной форме. Например, приобретая одеколон, покупатель вправе ознакомиться с ароматом с помощью пробников.

Ранее ФАН рассказывал о возможности приобретения компанией «Магнит» сети магазинов «Улыбка радуги». Этой сети принадлежит около тысячи магазинов по продаже косметики в 27 регионах России.

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