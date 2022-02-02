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Российские фигуристы Степанова и Букин не выступят в командном турнире на ОИ-2022

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 20:34
Олимпийские игры 2022
Российские фигуристы Степанова и Букин не выступят в командном турнире на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 2 февраля. Российский танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина пропустит командный турнир в рамках зимней Олимпиады 2022 года.

Александра Степанова и Иван Букин не смогли вылететь в столицу Китая олимпийским чартером из Москвы. Соответствующую информацию представили журналисты телеканала «Матч ТВ».

Российские фигуристы не примут участие в командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр, который стартует 4 февраля. Они смогут прибыть в Китай к старту соревнований танцевальных пар. Остальные фигуристы сборной России уже находятся в Пекине.

Ранее глава федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине. Спортсмены заразились коронавирусом.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские фигуристы Степанова и Букин не выступят в командном турнире на ОИ-2022
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