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Винер-Усманова раскритиковала украинскую гимнастку Ризатдинову после слов о России

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 21:02
Спорт
Винер-Усманова раскритиковала украинскую гимнастку Ризатдинову после слов о России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 2 февраля. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на высказывание украинки Анны Ризатдиновой о нечестной конкуренции.

Президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание украинской спортсменки Анны Ризатдиновой. Гимнастка обвинила РФ в нечестной конкуренции на международных турнирах. Слова Винер-Усмановой приводит Sport24.

«Это ее сугубо личное мнение. Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового. Сейчас все просто взяли себе на вооружение политику Украины в отношении нашей страны. Только поэтому такие необоснованные заявления и звучат», — подчеркнула президент ВФХГ.

Ранее сборная России стала соперником Украины по полуфинальном матчу чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча плей-офф континентального первенства состоится 4 февраля.

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спорт конфликт винер-усманова художественная гимнастика ризатдинова
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