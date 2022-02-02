Винер-Усманова раскритиковала украинскую гимнастку Ризатдинову после слов о России

Москва, 2 февраля. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на высказывание украинки Анны Ризатдиновой о нечестной конкуренции.

Президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание украинской спортсменки Анны Ризатдиновой. Гимнастка обвинила РФ в нечестной конкуренции на международных турнирах. Слова Винер-Усмановой приводит Sport24.

«Это ее сугубо личное мнение. Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового. Сейчас все просто взяли себе на вооружение политику Украины в отношении нашей страны. Только поэтому такие необоснованные заявления и звучат», — подчеркнула президент ВФХГ.