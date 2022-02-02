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МИД России: запрет на вещание RT DE в Германии вынуждает Москву принять ответные меры

Политика
МИД России: запрет на вещание RT DE в Германии вынуждает Москву принять ответные меры
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 2 февраля. Решение немецкого медиарегулятора запретить вещание телеканала RT DE вынуждает Российскую Федерацию приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответные меры Москвы на запрет вещания RT DE могут коснуться как СМИ Германии в России, так и интернет-посредников, удаляющих аккаунты телеканала.

Ранее стало известно, что Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB приняла решение о прекращении трансляции RT DE на территории ФРГ. Уточняется, что соответствующая инициатива связана с отсутствием у телеканала необходимо разрешения для вещания.

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мид рф германия RT DE
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