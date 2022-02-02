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Коротченко: западные системы ПВО не могут противостоять российским комплексам «Искандер»

Армия
Коротченко: западные системы ПВО не могут противостоять российским комплексам «Искандер»
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 2 февраля. Страны НАТО не в состоянии защитить себя от российских ракетных комплексов «Искандер», заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью изданию «ПолитРоссия» аналитик прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, заявившего журналистам об уязвимости западных стран перед российскими боевыми системами. Коротченко назвал причину страха стран НАТО перед российскими «Искандерами». По его словам, у них нет способных бороться с ними систем.

«У "Искандеров" два типа ракет: баллистические и крылатые. По обоим типам ракет западные комплексы ПРО работают неэффективно», – говорит он.

Стоит отметить, что Польша всерьез напугана размещением смертоносных «Искандеров» у своих границ. Дело в том, что западные системы ПВО не могут противостоять российским комплексам. Коротченко объяснил, что крылатые ракеты летят очень низко, поэтому у стран Запада могут возникнуть большие проблемы с их перехватом.

Ранее сообщалось, что попытка вторжения в Калининградскую область может обернуться для НАТО катастрофой. По словам военных экспертов, если страны Запада осмелятся атаковать, то России не придется воевать в одиночку, так как ей поможет неожиданный союзник.

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россия польша искандер коротченко
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