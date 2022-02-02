Профессор Кричевский: За период локдауна рынок ценных бумаг США оказался раздут

Гигантский долг США пока не является чем-то непоправимым. Большую часть этого долга держит Китай. Тревожиться Правительству Соединенных Штатов имеет смысл, если его цена вырастет на процент и более. Вашингтону придется приложить усилия, чтобы удержать от обвала рынок ценных бумаг: во время локдауна он оказался насыщен ничем не обеспеченными бумагами. Об этом ФАН рассказал профессор Никита Кричевский.

Накануне американская пресса сообщила, что государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, такие цифры раскрыло министерство финансов страны. Он резко увеличился в результате триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией: выплат расширенных пособий по безработице, мер по поддержке малого бизнеса, а также из-за стимулирующих выплат.

Специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский напомнил, что основные траты Соединенные Штаты совершили не на поддержку промышленности или финансового сектора, они натурально раздали деньги. По словам экономиста, в большей степени цель была достигнута: в локдаун как минимум у большинства американцев были продукты, бедствия властям удалось избежать.

«Госдолг США сегодня составляет, приблизительно, 120% от ВВП, это соотношение близко к долгам Вашингтона после Второй мировой войны, и это не столь критично. Проблема не в величине долга, а в его стоимости: проблема возникнет, если стоимость долга превысит 2,5%. Сейчас для США он стоит 1,5%. Для сравнения: госдолг японцев составляет 130% ВВП. Этот долг скупили японские банки, и государство должно своим банкирам. Примечательно, что львиную долю казначейских облигаций США (трежерис) сегодня держат китайцы», — приоткрыл тонкости рынка ценных бумаг доктор экономических наук.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«Одна из причин высокой инфляции, образовавшейся в США: закрытие сектора услуг. У людей были деньги, но тратили они их исключительно на товары длительного пользования и продукты. Часть выделенных Правительством США денег осела в финансовых организациях, поэтому мы наблюдали бум на рынке ценных бумаг. «Неожиданно свалившиеся» деньги все вкладывали в ценные бумаги, в результате ничем не обеспеченного роста образовался «пузырь», который неизбежно «схлопнется»: подобные процессы иногда приводят к перегреву рынка», — предупредил эксперт по ценным бумагам.

Собеседник ФАН сообщил, что экономика в США, разумеется, несколько «просела» в связи с мировым кризисом, вызванным пандемией. По словам экономиста, она восстанавливается: подобные процессы протекают в большинстве стран. Америка добилась высоких темпов прироста в торговле потребительскими товарами, из-за этого подросли цены во всем мире.

Никита Кричевский пояснил: главная задача американских властей, чтобы не допустить обвала рынка ценных бумаг, это поддержание котировок на нынешнем уровне. Если котировки упадут, это отразится в первую очередь на негосударственных пенсионных фондах, то есть ударит по избирателям, после чего граждане США могут захотеть выплеснуть свои недоверие и недовольство. Вашингтон, по словам Кричевского, приложит максимум усилий, чтобы сохранить лояльность электората.

Ранее ФАН рассказал, что президент США Джо Байден вызвался обеспечить Европу газом Катара, которого заведомо не хватит. Переговоры лидера США о «замещении» газом из Катара российского топлива — популизм.