Алжир заявил о поддержке решений Палаты представителей Ливии

Аль-Кубба, 2 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех обсудил с послом Алжира Сулейманом Шанином последние политические события в стране.

Согласно сообщению пресс-службы ливийского ведомства, переговоры состоялись в личном офисе политика на востоке страны в среду. На встрече присутствовал бывший министр иностранных дел Абдель Хади аль-Хувейдж. Стороны обсудили отношения между двумя государствами.

Посол подтвердил позицию АНДР в поддержку Палаты представителей как единственного законно избранного органа в стране и всех его решений.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра накануне заявил о необходимости создания условий для достижения консенсуса среди ливийцев в целях укрепления единства и установления стабильности в государстве. Он подчеркнул важность продвижения по пути национального примирения.

Ранее члены «Альянса национальных сил» (АНС) представили Агиле Салеху план по выходу из политического тупика. Инициатива заключается в спасении избирательного процесса.