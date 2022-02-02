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Алжир заявил о поддержке решений Палаты представителей Ливии

Весь мир
Алжир заявил о поддержке решений Палаты представителей Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Аль-Кубба, 2 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех обсудил с послом Алжира Сулейманом Шанином последние политические события в стране.

Согласно сообщению пресс-службы ливийского ведомства, переговоры состоялись в личном офисе политика на востоке страны в среду. На встрече присутствовал бывший министр иностранных дел Абдель Хади аль-Хувейдж. Стороны обсудили отношения между двумя государствами.

Посол подтвердил позицию АНДР в поддержку Палаты представителей как единственного законно избранного органа в стране и всех его решений.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра накануне заявил о необходимости создания условий для достижения консенсуса среди ливийцев в целях укрепления единства и установления стабильности в государстве. Он подчеркнул важность продвижения по пути национального примирения.

Ранее члены «Альянса национальных сил» (АНС) представили Агиле Салеху план по выходу из политического тупика. Инициатива заключается в спасении избирательного процесса.

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