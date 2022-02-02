Банда наркоторговцев пойдет под суд во Владимире

Владимир, 2 февраля. Прокуратура Владимира направила в суд уголовное дело в отношении пяти членов ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере.

Группа действовала на территории областного центра, как рассказали изданию «Владимирские ведомости» в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Распространителей находили с помощью интернета.

Пресс-служба ведомства отмечает: деятельность преступников отличалась четким управлением и высоким уровнем конспирации. С июля по август 2021 года обвиняемые спрятали в тайниках почти полкилограмма наркотических и психотропных веществ.

Обвиняемые в полном объеме признали вину, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФАН рассказывал о задержании бывших полицейских в Московской области. Они подкидывали задержанным наркотики ради повышения показателей в отчетах.