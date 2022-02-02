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Сцены из нового сезона сериала «Склифосовский» вывели из себя зрителей и врачей

Общество
Сцены из нового сезона сериала «Склифосовский» вывели из себя зрителей и врачей
Постер к сериалу «Склифосовский»

Москва, 2 февраля. Поклонники сериала «Склифосовский» раскритиковали новый сезон из-за нелепых сцен.

Поклонники заметили, что в многосерийной киноленте присутствуют моменты, которые никогда бы не случились в жизни. По мнению пользователей Сети, создатели сериала допускают грубые ошибки.

Киноляпы не только отвлекают от просмотра любимого сериала, но и выводят зрителей и врачей из себя. Например, поклонники удивились сцене, когда медик Марина Нарочинская часами слушала стихи пациентки. Такого, по мнению зрителей, не могло произойти в реальности.

Также зрители обратили внимание, что врачи могут надевать нестерильные маски руками в стерильных перчатках, а хирург Брагин при вскрытии вен накладывает жгут выше раны. Фанаты удивились, что МРТ проводят прямо в поликлинике сразу после приема участкового терапевта.

Ранее стало известно, что хирурга Олега Брагина, которого играет Максим Аверин в «Склифосовском», ждут значительные карьерные изменения в новом сезоне. Легендарный врач вынужден перестать делать операции из-за болезни.

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сериал склифосовский ляпы
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