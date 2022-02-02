Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 21:32
21:30
Общество
Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма
21:28
Весь мир
Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам
21:26
Весь мир
Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны
21:24
Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
21:08
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
21:05
Весь мир
Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков
21:02
Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
21:00
Политика
Нерасширение НАТО: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США
20:59
Весь мир
Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях
20:58
Весь мир
Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо
Все новости

Автор статьи об ответе США Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы

Политика
Автор статьи об ответе США Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Киев, 2 февраля. Подлинность письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности была тщательно проверена.

Об этом рассказал находящийся на Украине журналист испанской газеты El Pais Ибай Арбиде Аса, который является одним из авторов статьи о реакции Вашингтона на требования Москвы. По словам представителя СМИ, он изначально был уверен в надежности источника.

«Документы настоящие, но, несмотря на это, [подлинность] проверяли и с других сторон», — отметил Аса.

Также корреспондент выразил мнение, что публикация El Pais вряд ли повлияет на ход российско-американского диалога. Положения, отраженные в документах, не так уж сильно расходятся с публично озвученными, пояснил он.

Как стало известно ранее, посол РФ Анатолий Антонов раскритиковал ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что они не вызывают никакого энтузиазма.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Автор статьи об ответе США Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы
россия сша документы журналист ответ гарантии
Комментировать