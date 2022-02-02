Автор статьи об ответе США Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы

Киев, 2 февраля. Подлинность письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности была тщательно проверена.

Об этом рассказал находящийся на Украине журналист испанской газеты El Pais Ибай Арбиде Аса, который является одним из авторов статьи о реакции Вашингтона на требования Москвы. По словам представителя СМИ, он изначально был уверен в надежности источника.

«Документы настоящие, но, несмотря на это, [подлинность] проверяли и с других сторон», — отметил Аса.

Также корреспондент выразил мнение, что публикация El Pais вряд ли повлияет на ход российско-американского диалога. Положения, отраженные в документах, не так уж сильно расходятся с публично озвученными, пояснил он.

Как стало известно ранее, посол РФ Анатолий Антонов раскритиковал ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что они не вызывают никакого энтузиазма.