Сатановский предупредил США о тотальном уничтожении в случае химической атаки в Донбассе

Вашингтон, 2 февраля. Даже нацисты в годы Второй мировой войны побоялись применить на фронте химическое оружие, понимая, что после этого их просто уничтожат.

Американцы тем временем не усваивают исторических уроков и явно нарываются на практическую демонстрацию, планируя устроить в Донбассе провокацию с использованием химического оружия. США стоит сто раз подумать, прежде чем идти на такое преступление, так как назад дороги не будет, их просто сотрут в порошок.

С таким предупреждением в своем Telegram-канале выступил известный политолог, востоковед Евгений Сатановский, комментируя последние выпады пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в адрес России. Среди традиционной чуши у представительницы команды Джо Байдена мелькнули несколько крайне подозрительных сентенций. В частности, она упомянула о провокациях США на Ближнем Востоке, в которых Вашингтон бездоказательно пытался обвинить Россию, и как-то нелепо связала этот тезис с Донбассом. Учитывая, что разведка ДНР уже сообщала о подготовке иностранными наемниками на стороне ВСУ какой-то масштабной провокации с химоружием, можно предположить, что Вашингтон не отказался от этой нездоровой идеи. Мало того, судя по тому, что Белый дом заранее публично переводит стрелки, можно предположить, что американцы всерьез намерены совершить задуманное.

ФБА «Экономика сегодня» /

Евгений Сатановский напомнил сотнях, а то и тысячах преступлений против человечности, лежащих на совести США, отметив, что Вашингтон столь упрямо переписывает историю, что скоро окажется, что и в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки виновата Россия. По крайней мере, такая информация может появится в американских школьных учебниках. Как бы то ни было, стоит обратить особое внимание на несуразные заявления Псаки, ведь они действительно могут указывать на подготовку очередного военного преступления. А американцам стоило бы вспомнить, почему даже нацисты отказались от химического оружия и приготовиться к сокрушительному удару на уничтожение, раз уже они все-таки решились на столь грязную атаку Донбасса.

«Это Россия превратила Восточную Европу, Прибалтику, Украину, Молдавию и Грузию в то, чем они сейчас являются — плацдармы надвигающейся большой европейской войны, без малейших шансов в ней уцелеть и без какого бы то ни было будущего. Мы возродили там нацизм, насадили и свергали правительства, устраивали перевороты, развалили их экономику, уничтожили инфраструктуру и включили механизм необратимой депопуляции. Все это мы. Не американцы и их чертовы коалиции, а Россия. Точно. Как это мы только об этом забыли?! Что до идей, насчет химического оружия... Нацисты его во Вторую Мировую войну применить на фронте побоялись. Им было ясно, что после этого их уничтожат — всех, начиная с начальства. Хотелось бы, чтобы все, кто сейчас в США и НАТО готовятся применить его на Украине, свалив на нас, знали, что их найдут где угодно и сотрут с лица земли. Кстати, Псаки это тоже касается. Это будет тотальное уничтожение», — на полном серьезе предупредил политолог.

Ранее политолог Маркелов посоветовал Джен Псаки бежать после сравнения России с лисой.