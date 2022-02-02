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Комментатор Константин Генич принес публичные извинения за оправдание насилия

Общество
Комментатор Константин Генич принес публичные извинения за оправдание насилия
facebook.com  /  Константин Генич

Москва, 2 февраля. Комментатор телеканал «Матч ТВ» Константин Генич извинился за свои высказывания о физическом насилии.

Громкое заявление Генича раскритиковали в том числе журналистка Ксения Собчак и блогер Лиза Лазерсон. Комментатор написал, что его слова были всего лишь шуткой.

«Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная "шутка" в очередном выпуске "Коммент. Лайв". Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Генич прокомментировал скандал вокруг игрока «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Футболиста подозревают в избиении и изнасиловании его девушки, на что комментатор с улыбкой сказал: «Ну кто из нас, спрашивается, так не делал?».

В октябре прошлого года в «Крыльях Советов» отреагировали на спор, произошедший между форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и тележурналистом Константином Геничем. Футболист дал прогноз, что нападающий «Крыльев» Иван Сергеев в этом сезоне РПЛ не забьет больше 8 мячей.

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насилие извинения генич
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