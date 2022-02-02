Пентагон допускает переброску войск ВС США на Украину для «содействия эвакуации»

Вашингтон, 2 февраля. Американское минобороны не исключает, что переброшенные в Европу войска ВС США могут направить на Украину для «содействия эвакуации». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что американский контингент не будет участвовать в военных операциях на Украине. Однако Кирби отказался привести подробности миссии ВС США на украинской территории и точные сроки отправки войск.

«Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств», — заявил представитель Пентагона.

Запад заявляет, что Россия готовится к «вторжению» на Украину, несмотря на то, что Киев опроверг такие предположения. При этом в Москве неоднократно сообщали, что РФ не намерена воевать с Украиной. Однако США и НАТО продолжают использовать подобные тезисы для своего продвижения на восток.