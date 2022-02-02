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Звезда «Другого имени» Ходченкова появилась на премьере в украшениях на 10 млн рублей

Шоу-бизнес
Звезда «Другого имени» Ходченкова появилась на премьере в украшениях на 10 млн рублей
кадр из фильма «Любовь в большом городе»

Москва, 2 февраля. Кинотеатр «Художественный» провел закрытый показ нового триллера Веты Гераськиной «Другое имя». Среди гостей мероприятия оказалась и исполнительница главной роли в картине Светлана Ходченкова, затмившая присутствующих не только своей красотой, но и роскошными бриллиантовыми украшениями.

Оценить королевский наряд актрисы стало возможным благодаря неусыпным папарацци, поймавшим ее в прицелы своих фотокамер. На облетевших Сеть кадрах Ходченкова запечатлена в длинном черном платье, подчеркнувшем все линии ее тела.

Особым акцентом в наряде актрисы стали ювелирные украшения известного бренда Bvlgari из линейки Serpenti. В комплект входят колье и серьги из розового золота, инкрустированные бриллиантами и малахитами, а также пара колец. Общая стоимость этих украшений достигает 10 млн рублей.

Оценить же актерскую игру Ходченковой можно будет уже 3 февраля. Триллер с элементами драмы «Другое имя» рассказывает о девушке по имени Лиза, жизнь которой постепенно превращается в кошмар из-за постыдной тайны из ее далекого прошлого.

Украшения того же ювелирного бренда ранее получила в подарок на свой день рождения певица и телеведущая Ольга Бузова. Стоимость преподнесенного ей комплекта, впрочем, оказалась несколько выше — порядка 12 млн рублей.

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