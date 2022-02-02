Политолог Василец: возрождение военного потенциала Украины может занять сотни лет

Киев, 2 февраля. Возрождение военного потенциала Украины при поддержке Запада может занять сотни лет, заявил киевский политолог Дмитрий Василец.

Он высмеял попытки Киева возродить военный потенциал страны за счет западного оружия. По его словам, поставки из-за рубежа не позволят ВСУ полностью закрыть дыру с нехваткой вооружений. Василец отметил, что «союзникам надо еще лет 400 гнать в Украину самолеты с оружием».

«Министр обороны Украины завил, что за последний месяц западные страны привезли 500 тонн оружия. Заграница нам поможет и все такое», — говорит эксперт.

Он отметил, что только массовая переброска оружия на протяжении сотен лет может помочь Киеву нивелировать последствия системных взрывов на военных складах страны. В последние годы на территории государства регулярно происходили подобные инциденты.

«Учитывая сколько тонн оружия взлетело на воздух при взрывах складов за последние годы, для восстановления нашего военного потенциала на уровень хотя бы 2016-го года. Чистая математика, без пропаганды», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Канада собирается поставить Украине партию военного оборудования. В Польше также заявили, что Варшава готова передать Киеву ПЗРК Grom и беспилотники, пишет RT.