Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 21:31
21:30
Общество
Внутриполитическая борьба: на Украине будут искать виновных в потере Крыма
21:28
Весь мир
Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам
21:26
Весь мир
Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны
21:24
Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
21:08
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
21:05
Весь мир
Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков
21:02
Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
21:00
Политика
Нерасширение НАТО: в Совфеде объяснили, каких ответов Россия ждет от США
20:59
Весь мир
Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях
20:58
Весь мир
Не менее 10 человек погибли при столкновениях СДС и СНА в сирийской провинции Алеппо
Все новости

Политолог Василец: возрождение военного потенциала Украины может занять сотни лет

Армия
Политолог Василец: возрождение военного потенциала Украины может занять сотни лет
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 февраля. Возрождение военного потенциала Украины при поддержке Запада может занять сотни лет, заявил киевский политолог Дмитрий Василец.

Он высмеял попытки Киева возродить военный потенциал страны за счет западного оружия. По его словам, поставки из-за рубежа не позволят ВСУ полностью закрыть дыру с нехваткой вооружений. Василец отметил, что «союзникам надо еще лет 400 гнать в Украину самолеты с оружием».

«Министр обороны Украины завил, что за последний месяц западные страны привезли 500 тонн оружия. Заграница нам поможет и все такое», — говорит эксперт.

Он отметил, что только массовая переброска оружия на протяжении сотен лет может помочь Киеву нивелировать последствия системных взрывов на военных складах страны. В последние годы на территории государства регулярно происходили подобные инциденты.

«Учитывая сколько тонн оружия взлетело на воздух при взрывах складов за последние годы, для восстановления нашего военного потенциала на уровень хотя бы 2016-го года. Чистая математика, без пропаганды», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Канада собирается поставить Украине партию военного оборудования. В Польше также заявили, что Варшава готова передать Киеву ПЗРК Grom и беспилотники, пишет RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Политолог Василец: возрождение военного потенциала Украины может занять сотни лет
украина запад оружие
Комментировать