Ребров назвал нового главного тренера «Спартака» Ваноли жестким

Дубай, 2 февраля. Технический координатор московского «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

Артем Ребров сравнил бывшего главного тренера «Спартака» Руя Виторию с Паоло Ваноли. Итальянский наставник возглавил самый титулованный российский клуб в зимнее трансферное окно, пишет RT. Слова технического координатора красно-белых приводит «Чемпионат».

«Паоло очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным», — заметил Ребров.