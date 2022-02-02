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Ребров назвал нового главного тренера «Спартака» Ваноли жестким

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 20:09
Спорт
Ребров назвал нового главного тренера «Спартака» Ваноли жестким
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Дубай, 2 февраля. Технический координатор московского «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

Артем Ребров сравнил бывшего главного тренера «Спартака» Руя Виторию с Паоло Ваноли. Итальянский наставник возглавил самый титулованный российский клуб в зимнее трансферное окно, пишет RT. Слова технического координатора красно-белых приводит «Чемпионат».

«Паоло очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным», — заметил Ребров.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Ригой» во втором товарищеском матче под руководством Ваноли. Встреча, проходившая на территории дубайского комплекса «Джебель-Али», завершилась со счетом 0:0.

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