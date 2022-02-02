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Россия нарастит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 20:00
Экономика
Россия нарастит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 февраля. Решение стран — участников ОПЕК+ позволит России восстановить добычу нефти на 90% от объемов, сокращенных в мае 2020 года, заявил вице-премьер Александр Новак. В марте добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки.

В пандемийный год, напомнил вице-премьер, РФ сократила добычу на 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, после увеличения на 400 тысяч баррелей страна сможет выйти «на восстановление 1,8 млн баррелей в сутки». Общий уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в декабре 2021 года составил 122%.

«Наша конференция приняла решение об увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Для России это значит, что в марте мы сможем в очередной раз дополнительно увеличить на 100 тысяч баррелей в сутки. Для нас это даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема», — добавил Новак.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки с августа 2020 года. Однако на фоне рыночной неопределенности альянс вынужден подтверждать план каждый месяц.

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