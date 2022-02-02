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МИД РФ: Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям

Политика
МИД РФ: Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям
Личный архив  /  Богдан

Москва, 2 февраля. Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям. Соответствующее заявление сделал источник во внешнеполитическом ведомстве России.

По данным источника, также будет рассмотрен вопрос, связанный с российским послом Анатолием Антоновым. Москва призывает США не усугублять обстановку с кадровым составом загранучреждений, подчеркнули в министерстве.

Известно, что ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности был обнародован. Материал напечатало испанское издание Еl Pais.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты покинут Соединенные Штаты в январе и июне 2022 года. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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