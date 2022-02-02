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Миллионный конфликт с нефтегазовым поставщиком обнажил отраслевые проблемы Мавритании

Весь мир
Миллионный конфликт с нефтегазовым поставщиком обнажил отраслевые проблемы Мавритании
pixabay.com  / 

Нуакшот, 2 февраля. Мавританские власти официально разъяснили детали топливного соглашения с нефтегазовым поставщиком ADDAX, поскольку на фоне заявления национальной промышленной и горнодобывающей SNIM о многомиллионном ущербе, вытекающем из заключенных со швейцарской компанией контрактов в период с 2016 по 2021 года, возникли споры и недопонимания.

По информации министерства нефти, полезных ископаемых и энергетики, в рамках обеспечения страны топливом ADDAX, действительно, в течение пяти лет переизбирали главным поставщиком. Срок действующего договора истечет 16 апреля 2022-го. Ежегодно страна импортирует миллион тонн керосина, бензина и дизеля.

Что касается контракта, документ изначально включал положения, позволяющие мавританской стороне требовать возмещения убытков в случае задержки. Компенсация в 100 раз превышает стоимость заказа. При этом власти заявили об отсутствии в стране, как минимум, необходимой инфраструктуры и мест для хранения нефтепродуктов, отметив, что в конечном счете, штрафы за несвоевременную доставку топлива увеличили суммы ущерба до непомерных цифр.

Например, когда Мавритания, как импортер, заявляла о емкости хранилищ на 450 тысяч тонн, то не учитывала многолетний износ, который в реальности сократил объем до 200. Поставщики вынужденно держали судна на шельфе, чтобы разгрузиться в любой момент, что катастрофически влияло на цену топлива, поскольку приходилось оплачивать и ожидание.

В результате такой ситуации национальный рынок перестал привлекать крупные компании, которые полностью исчезли, оставив место для малых и средних предприятий. Большинство контрактов заканчивались спорами с поставщиком, которые в результате удавалось разрешить мирным путем.

В 2021 году ADDAX доставила в Мавританию 25 тысяч метрических тонн топлива. Анализ, проведенный национальной перерабатывающей компанией, показал соответствие нефти требованиям контракта. Однако местные предприятия, в том числе заправки, не смогли ее использовать из-за несовместимости с генераторами и имевшимися органическими добавками, которые изменили качество не в лучшую сторону.

Чтобы снизить риски, избежать обращения к арбитражу, который не гарантирует результатов в международных судах, не испортить репутацию и не сократить базу заинтересованных в национальном рынке компаний, власти решили стремиться к заключению всеобъемлющего мирного урегулирования, которое обеспечит поставки в краткосрочной перспективе и не допустит дефицита в среднесрочной.

В течение 2021 года различные заинтересованные компании Мавритании под эгидой министерства нефти, полезных ископаемых и энергетики искали способ разрешить разногласия с ADDAX. Переговоры привели к компромиссу, за который поставщик заплатил стране 9,9 миллиона долларов.

Примечательно, что национальная SNIM требовала возместить 33 млн за задержку. Власти подчеркнули, что промышленная и горнодобывающая компания участвовала в переговорах и, пока длились разбирательства, не потеряла деньги и топливо, поэтому целесообразно сократить претензии.

В результате ради всеобъемлющего мирного урегулирования SNIM отказалась от заявленных непомерных штрафных санкций, что допустимо, особенно при отсутствии какого-либо ущерба от задержки поставки. Ранее мавританские власти сообщили, что валютные резервы страны удвоились за минувший год, несмотря на последствия пандемии на слабую экономику.

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