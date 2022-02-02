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Правительство ФРГ: принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Политика
Правительство ФРГ: принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня
pixabay.com  /  PD

Берлин, 2 февраля. Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев планирует «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В таком случае России придется воевать с НАТО, если Украину примут в состав Альянса.

Как подчеркнул Хебештрайт, страны имеют право свободно и самостоятельно выбирать, в какие союзы они хотят вступать.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня», — добавил представитель правительства в ходе брифинга, озвучивая официальную позицию Берлина.

Ранее Путин напомнил, что Североатлантический альянс обещал не продвигать НАТО на восток, однако данное обещание было нарушено. По словам Путина, на сегодняшний день Альянс находится именно там, куда обещал не продвигать свою инфраструктуру, то есть в странах Прибалтики, Польше и Румынии.

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