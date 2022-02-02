Европарламент предложил ускорить введение углеродного налога

Страсбург, 2 февраля. Введение углеродного налога и его расширение на поставки в Европу органической химии и пластмасс необходимо ускорить, считают в Европарламенте.

Проект поправок к «механизму пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM) внес голландский депутат Мохаммед Шахим. Он представляет комитет по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов, который ответственен за согласование закона об углеродном налоге. Начало взимания платежи по нему могут перенести уже на 2025 год, сообщает РБК.

Существенные изменения, как ожидается, коснуться принципа измерения углеродного следа. Ранее предполагалось, что налог будет взиматься с производителей, поставляющих вредные выбросы, однако теперь в параметры включены косвенные выбросы. ЕС станет отслеживать след от потребляемой на производстве товара электроэнергии.

Если данные изменения будут одобрены, многие российские экспортеры понесут убытки. Между тем специалисты Банка Англии уверены, что углеродный налог поможет росту мировой экономики.