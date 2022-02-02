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«Спартак» и «Рига» завершили вничью товарищеский матч в Дубае

Спорт
«Спартак» и «Рига» завершили вничью товарищеский матч в Дубае
wikipedia.org  /  Дмитрий Садовников / soccer.ru

Дубай, 2 февраля. Московский «Спартак» и латвийская «Рига» не выявили сильнейшего в контрольной игре.

Товарищеский матч между столичным «Спартаком» и «Ригой» состоялся 2 февраля на территории дубайского комплекса «Джебель-Али». Контрольная игра завершилась нулевой ничьей. Этот матч стал для красно-белых вторым под руководством возглавившего клуб в зимнее трансферное окно итальянца Паоло Ваноли. До этого «Спартак» сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы. На сборе в Дубае красно-белые проведут еще две контрольные игры. Соперниками «Спартака» станут малазийский клуб «Джохора» и екатеринбургский «Урал».

Ранее «Спартак» объявил о переходе опорного полузащитника Кристофера Мартинса. Игрок швейцарского клуба «Янг Бойс» будет выступать за красно-белых до конца нынешнего сезона.

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