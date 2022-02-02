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Генерал Скшипчак: ВС Польши не смогут противостоять натиску российских «Искандеров»

Армия
Генерал Скшипчак: ВС Польши не смогут противостоять натиску российских «Искандеров»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Варшава, 2 февраля. Размещенные у границ Польши российские ракетные комплексы «Искандер» могут представлять серьезную угрозу для польских военных, заявил генерал Вальдемар Скшипчак.

В интервью изданию Fakt он заявил о нависшей над ВС Польши угрозой из-за российских «Искандеров». По его словам, президент РФ Владимир Путин сыграл своей самой сильной картой, когда направил в сторону польской границы смертоносные ракетные комплексы. Скшипчак убежден, что в случае конфликта ВС Польши будет попросту нечем защищаться от них, передает RT.

«У нас нет систем, чтобы их сбить. Я даже не знаю, если бы у нас были ЗРК Patriot, справились бы мы», — говорит генерал.

По его словам, до сих пор никто в мире не проверял, какие именно комплексы могут сдержать российские ракеты. Он отметил, что Польша в случае угрозы могла бы попытаться уничтожить их с помощью артиллерии, однако шансов на успех практически нет — войска вряд ли смогут противостоять натиску «Искандеров». Скшипчак напомнил, что боевые системы ВС РФ спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к ракетам Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что экипажи «Искандер-М» Южного восточного округа провели учебные маневры на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Военнослужащие выполнили стрельбу по объектам и узлам связи условного противника.

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россия польша искандер ракеты
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