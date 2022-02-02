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Star Парад. Кира Смит: как спродюсировать звезду?

Видео

В гостях у Даны Борисовой многогранная личность и просто обаятельная девушка Кира Смит. Она продюсирует известных шоуменов и актрис, музыкантов и блогеров.

Новый выпуск программы Star Парад немного отличается от привычных нашим читателям передач. Если раньше в гости к Дане Борисовой приходили знаменитые артисты, певцы, актеры и актрисы театра и кино, мастера дублированного перевода, да и просто известные на всю страну персоны, то в этой передачи ведущая заглянет в мир шоу-бизнеса изнутри — глазами продюсера и верного путника звезд.

Кира Смит давно «живет» в мире софитов, вспышек фотокамер и красных ковровых дорожек — она занимается пиаром и продюсированием. Каково это, общаться со звездой, и как терпеть капризы избалованных вниманием публики легенд? Где найти грань между работой и обязательством и как не нажить себе врагов в миру шоу-бизнеса?

Об этом и много другом вы узнаете в новом выпуске авторской передачи Даны Борисовой Star Парад.

 

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дана борисова star парад
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