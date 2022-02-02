Политолог Маркелов посоветовал Джен Псаки бежать после сравнения России с лисой

Вашингтон, 2 февраля. Пресс-секретарю Белого дома стоило бы вести себя осторожнее, строя аналогии, в которых она толком не разбирается, ведь одна ошибка может стать для нее роковой.

С таким предупреждением в адрес Джен Псаки в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил военный журналист, политолог Михаил Маркелов, иронично отметив, что представительница администрации Байдена могла попутать курятники, пытаясь уколоть Россию, и не заметить настоящей угрозы.

Как известно, Псаки на днях выступала перед прессой и отвечая на вопрос одного из журналистов об ультиматуме России по гарантиям безопасности и обеспокоенности по поводу манипуляций НАТО на Украине, сравнила РФ с лисой. Она, в частности, назвала Украину большим курятником, добавив, что выражающая опасения Москва не вызывает доверия. По словам Псаки, все выглядит будто лис, забравшийся на крышу курятника, кричит о том, какие же страшные внизу куры.

Маркелов напомнил, что американские чиновники никогда не умели шутить. Он посоветовал американцам хоть немного перенять дипломатичное чувство юмора российского президента, каждую фразу которого растаскивают на цитаты все мировые СМИ. Политолог добавил, что, если следовать нелепой аналогии Псаки, можно увидеть сакраментальную ошибку. Представляя Украину в виде курятника, она подумать не могла, что эта роль сейчас больше подходит США.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

«Понимаете, когда Владимир Владимирович говорить абсолютно здравые вещи, объясняя спокойным языком, что происходит и что надо делать. Приходится ведь объяснять дурачкам, которые явно не учились в школе и ничего не понимают. Почему-то там на западе срабатывает такой себе репост и они начинают сравнивать даже не нашего президента, а уже всю Россию то с волком, то с лисой. Псаки нужно подумать и понять, что курятник в ее аналогии — это вовсе не Украина. Это скорее США. И она — последняя, оставшаяся в живых наседка, которой срочно нужно бежать, чтобы свои же хищники не «сожрали». У них преобладает какая-то пошлость во всем. На уровне дипломатии взрослые люди такое не используют. Пусть хоть у нашего президента поучаться, один раз сказал, как выстрел, и все. А потом цитирует весь мир», — посоветовал эксперт Псаки.

Маркелов добавил, что обнародованный испанскими журналистами ответ США на ультиматум России, в том числе и по Украине, ему кажется фальшивкой. Слишком размытые там понятия, никакой конкретики и уж тем более ответов на выдвинутые Москвой требования. По крайней мере это может быть настоящий документ, но в то же время и пустышка. Судя по тону заявлений, не учитывая странные выпады Псаки, США все-таки готовы идти на серьезные компромиссы, но просто не хотят это делать публично. Вполне возможно, что этот документ — лишь прикрытие устных договоренностей, которые либо уже были утверждены, либо будут достигнуты в будущем.

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