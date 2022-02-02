Донбасс, 2 февраля. ВСУ ведут обстрелы ДНР из гранатометов и беспилотников, один боец Народной милиции погиб. Киев завершил подготовку плана наступления на Донбасс. Солдаты ВСУ массово разрывают контракты и занимаются членовредительством, чтобы не воевать. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь в направлении населенных пунктов Донецкой Народной Республики. На мариупольском и донецком направлениях обороны ДНР киевские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли без обстрелов.

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали об очередном грубом нарушении противником Минских соглашений, в результате которого погиб защитник республики. На южном направлении украинские силовики из 36-й отдельной бригады морской пехоты сбросили с беспилотника на позиции НМ ДНР самодельное взрывное устройство. В Донецке заявляют, что ВСУ намеренно провоцируют Народную милицию на мариупольском направлении.

Киев завершил подготовку плана наступления на Донбасс

Генштаб ВСУ завершил разработку плана наступления на республики Донбасса, заявили в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные агентурной разведки. В течение текущей недели данный план должны обсудить на совещании с генералитетом ВСУ, задействованным в зоне силовой операции, а в последующем план должен быть одобрен украинским Советом по вопросам национальной безопасности и обороны. Вполне возможно, что одобрение Совбезом произойдет в пятницу, ведь именно по пятницам украинский СНБО собирается в последнее время, принимая санкции в отношении граждан Украины, компаний и политических оппонентов действующего режима.

В ближайшее время 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ из Западной Украины будет направлена в зону Операции объединенных сил. К переброске планируются более 130 единиц танков и другой бронированной техники, сообщает разведка ДНР. По всей протяженности линии боевого соприкосновения увеличились пролеты беспилотников ВСУ для уточнения целей и координат. А под Горловку в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду прибыли сразу четыре диверсионно-разведывательные группы, прошедшие подготовку под руководством британских инструкторов миссии «Орбитал» в 184-ом Учебном центре ВСУ во Львовской области.

Солдаты ВСУ массово разрывают контракты

Чем ближе условный «час Ч» возможного наступления украинской армии, тем больше «освободителей» стараются уйти из армии, чтобы не попасть в очередной котел. Как сообщают в управлении Народной милиции ЛНР, сразу 37 военнослужащих решили уволиться из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Важно отметить, что все 37 человек не смогли осуществить задуманное по причине резко возникших бюрократических препон, которые начали организовывать штабные кадровики.

Солдат ВСУ повредил ногу, чтобы избежать войны

Проблема с неподписанием рапортов на увольнение из армии наблюдается во всех передовых частях и соединениях ВСУ. Причина проста — командованию нужно сохранить в зоне конфликта как можно больше живой силы в преддверии получения команды «фас». Поэтому более затейливые военнослужащие армии Киева занимаются членовредительством, чтобы не попасть на передовую в случае возможного наступления, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. В 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сержант Попко выстрелил себе в ногу, находясь на позициях 2-го батальона в районе Попасной. Таким образом военнослужащий решил, что лучше немного пострадать, нежели пасть на поле боя за интересы действующего режима.