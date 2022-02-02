Глава «Сбера» Греф поддержал инициативу по ограничению платежей через криптовалюту

Москва, 2 февраля. Владение криптовалютами и их производными не нужно ограничивать, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, достаточно будет запрета принимать криптоактивы в качестве средства платежа.

«Хождение как платежное средство, запрет его на территории страны я поддерживаю. Владение — я не понимаю, зачем запрещать. И тем более ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи, как стейблкойны. У нас есть закон о цифровых активах, которые в общем позволяют это, надо это развивать всячески», — заявил Греф.

Минфин РФ ранее предложил идентифицировать держателей криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. Предполагается, что все операции с криптоактивами будут проходить через банки.

Председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал эту модель похожей на ту, что сейчас есть с платежными банковскими агентами. Важно, что инициативы не являются запретительными, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».