Ливийцы возложили на миссию ООН ответственность за провал выборов

Триполи, 2 февраля. Ряд кандидатов на президентских и парламентских выборах, шейхи, видные деятели и активисты гражданского общества Ливии возложили на Миссию ООН (МООНПЛ) ответственность за провал избирательного процесса, передает местный телеканал «218».

По информации СМИ, в среду граждане вышли на акцию протеста перед штаб-квартирой организации в столице. Во время мероприятия они подписали совместное заявление, в котором призвали международное сообщество ликвидировать все переходные органы, которые препятствуют проведению всеобщего голосования в североафриканской стране.

К ведомствам, которые мешают гражданам осуществлять демократические права, отнесли нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ), Президентский совет, Высший государственный совет (ВГС) и комитет Форума политического диалога. Их обвинили в том, что они лоббировали интересы некоторых иностранных держав и поспособствовали срыву выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года.

Активисты потребовали от МООНПЛ помощи в том, чтобы остановить страны и организации, которые стремятся подорвать политический процесс и лишить ливийцев осуществления их законного права на построение государства справедливости и равенства. Они также выразили неприятие новых переходных периодов.

Ранее депутаты Палаты представителей направили письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием прекратить иностранное вмешательство во внутренние дела страны.