Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап КМ в Германии

Котбус, 2 февраля. Российские гимнасты не выступят на февральском этапе Кубка мира, который пройдет в Германии.

Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что спортсмены пропустят этап Кубка мира в Германии в упражнениях на отдельных снарядах. Соревнования пройдут в Котбусе с 24 по 27 февраля. Слова Родионенко приводит «Матч ТВ».

«Мы не сможем принять участия в февральском и мартовском стартах из-за того, что мы привиты «Спутником V», а он не зарегистрирован ВОЗ. Поедем ли мы в Доху, пока неизвестно, примут ли нас со «Спутником». Мы планируем заново вакцинироваться потому, что чемпионат Европы будет проходить в Мюнхене в августе», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что российские скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены получили положительные результаты тестов на коронавирус.