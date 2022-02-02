Посол России Антонов: ответы Запада по гарантиям безопасности не вызывают энтузиазма

Вашингтон, 2 февраля. Ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются сместить акценты. Американская сторона предлагает обратить внимание пусть и на важные, но второстепенные вопросы, отметил дипломат.

«Содержание американских (и натовских) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах», — пояснил Антонов.

Как сообщалось ранее, российский посол в США обвинил во лжи пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Ее высказывание о химоружии направлено на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества, подчеркнул Антонов.