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Посол России Антонов: ответы Запада по гарантиям безопасности не вызывают энтузиазма

Политика
Посол России Антонов: ответы Запада по гарантиям безопасности не вызывают энтузиазма
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Вашингтон, 2 февраля. Ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются сместить акценты. Американская сторона предлагает обратить внимание пусть и на важные, но второстепенные вопросы, отметил дипломат.

«Содержание американских (и натовских) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах», — пояснил Антонов.

Как сообщалось ранее, российский посол в США обвинил во лжи пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Ее высказывание о химоружии направлено на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества, подчеркнул Антонов.

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