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Посол Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США

Политика
Посол Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 2 февраля. Президент РФ Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США сразу после того, как американская сторона передаст ему письменный ответ. Об этом заявил посол Анатолий Антонов.

По словам посла РФ в Вашингтоне, сейчас внешнеполитическое ведомство проводит межведомственный анализ полученных от США документов.

«Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», — сообщил дипломат в интервью журналу Newsweek.

Российский посол добавил, что содержание ответа США и НАТО не вызывает «большого энтузиазма». Антонов подчеркнул, что руководство Соединенных Штатов предлагает сосредоточиться на важных, но фактически второстепенных вопросах.

Ранее Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. По мнению главы государства, Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности, включая вопрос нерасширения НАТО.

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Анатолий Антонов россия сша
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