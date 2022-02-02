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Сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлен на второй сезон

Общество
Сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлен на второй сезон
Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»

Вашингтон, 2 февраля. Стриминговый сервис Paramount+ снимет второй сезон сериала «Мэр Кингстауна».

Премьера сериала состоялась в ноябре прошлого года. За короткий период времени проект успел завоевать большую популярность.

Главную роль в триллере по сценарию Тейлора Шеридана исполнил Джереми Реннер. В многосерийной киноленте также приняли участие актеры Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли и другие, пишет «Культуромания».

Когда начнется производство новых серий, пока не известно. Информации о дате выхода второго сезона также еще нет.

Недавно новый трейлер экранизации серии видеоигр Halo в виде сериала обзавелся трейлером. Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе Paramount+.

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сериал джереми реннер мэр кингстауна
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