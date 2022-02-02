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Обозреватель Руст: Военная доктрина Украины — бомба замедленного действия для НАТО
Политика
Обозреватель Руст: Военная доктрина Украины — бомба замедленного действия для НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 2 февраля. Если Украина хочет реализовать свою мечту по вступлению в НАТО, ей придется отпустить Донбасс и навсегда забыть про Крым. Такое мнение высказал обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

Он напомнил: в Альянс не входят страны, воюющие за спорные территории. Придется или отпустить Донбасс, или выполнить невыполнимые для Киева Минские соглашения. По Крыму ситуация похожая. Военная доктрина Украины говорит о том, что Киев оставляет право вернуть Крым военным путем, и именно этот пункт станет камнем преткновения для вступления в НАТО.

НАТО не позволит Украине вступить в Альянс с бомбой замедленного действия, изложенной в доктрине, потому что Украина может стать катализатором военного конфликта путем элементарной провокации в Крыму, подчеркнул Руст.

Ранее ФАН приводил мнение президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что после вступления в НАТО Украина готова начать военную операцию в Крыму.

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украина нато крым конфликт
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