Американист Брутер объяснил, зачем Байден бросил войска к европейским границам России

Президент США Джо Байден формально одобрил решение о переброске в Европу дополнительного воинского контингента на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщает телеканал CNN.

Следом появилось заявление Пентагона, согласно которому дополнительные американские войска будут отправлены на Европейский континент уже «в ближайшие дни». Также в рамках текущей операции около 8500 тысяч военнослужащих на территории Соединенных Штатов будут приведены в состояние повышенной боеготовности и могут быть направлены в Европу в короткое время в случае эскалации конфликта на Украине. Они станут частью 40-тысячных сил быстрого реагирования НАТО, которые в случае необходимости могут быть выдвинуты на угрожаемые направления.

Biden formally approves U.S. troops to Europe amid Russia Threat - CNN#UkraineCrisis #Ukraine pic.twitter.com/TSOz9iS3hX — Kyle Andrew Brown (@kylemillennial) February 2, 2022

По словам журналистов, речь идет о переброске 2 тысяч военнослужащих в Германию и Польшу. Кроме того, будет осуществлена переброска уже размещенных в Европе сил на юго-восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Румынии.

Отмечается, что войска будут действовать на двусторонней основе со странами пребывания, поскольку НАТО еще не задействовала многонациональные силы реагирования.

Кроме того, ряд СМИ сообщил о том, что сегодня в небо поднялись сразу три так называемых «самолета судного дня» — авиационных командных пунктов, которые разворачиваются в случае угрозы применения ядерного оружия.

США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, так называемых самолета «Судного дня».

Самолёты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара.

РИА Новости

Видимо, Янки пошли ва-банк, на испуг берут pic.twitter.com/TtbQXtsdot — Оскар Ходжаев (awizena) (@Djeihunbek) February 2, 2022

Примечательно, что данное решение было принято Байденом на фоне появившейся в испанском издании El Pais утечки, которая касалась ответа США по российским требованиям о гарантиях безопасности. Ранее представители Госдепа США просили своих российских коллег не публиковать ответ американской стороны.

ФБА «Экономика сегодня» /

Несмотря на то, что в пунктах, опубликованных испанским изданием США согласились принять ряд шагов на деэскалацию военной напряженности на Европейском континенте, решение Байдена о переброске дополнительных сил в направлении западных границ Украины, может выглядеть как подготовка к началу новой горячей фазы украинского кризиса.

С другой стороны, в свете американских предложений, которые были опубликованы El Pais, включающие предложения о неразмещении крылатых ракет в Польше и Румынии, сообщение о переброске дополнительного воинского контингента в эти страны может являться сигналом поддержки. Что особенно актуально в свете опасений, возникших в ряде стран Восточной Европы после вывода американских войск из Афганистана.

О том что стоит за решением администрации Байдена по наращиванию военного контингента в Восточной Европе международной редакции ФАН рассказал американист Владимир Брутер.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это игра на нервах России. Они хотят, чтобы Россия сдалась и показала свою слабость. Тогда все это зайдет на следующий круг. Пока Россия не сдается, пока Россия требует каких-то гарантий, они будут играть на нервах с одной стороны обещая санкции, с другой стороны занимаясь провокациями, демонстрируя попытки от слов перейти к каким-то провокационным действиям и заставить Россию решиться на ту или иную реакцию. Это проверка», — считает политолог.

По мнению эксперта, несмотря на то, что решение о размещении дополнительных войск в Европе было принято в преддверии анонсированной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, это вряд ли сможет подтолкнуть Москву и Пекин к подписанию обязывающих соглашений военно-политического характера.

«Капля камень точит. Наверное, Россия и Китай сегодня ближе в военно-политическом плане, чем год назад. Но на мой взгляд обе стороны еще не готовы к такому принципу взаимодействия».

Вопрос анонсированных США американских санкций Владимир Брутер рассматривает как часть давления на Россию. При этом политолог не ожидает скорого введения «уничтожающих» санкций в отношении Москвы.

ФБА «Экономика сегодня» /

«США пока будут играть на нервах. Возможно частично через Конгресс они будут вводиться, но очень порционно. Это демонстрация формулы «угроза санкций эффективнее их введения». Они используют их как средство, которое должно заставить российское руководство капитулировать. Запад проверяет что будет сейчас. Отведет ли Россия войска подальше от границ Украины. А что касается санкций, — это средство, которое должно заставить принять то или иное решение».

Политолог уверен, что в ближайшее время со стороны Запада стоит ожидать дальнейших шагов по эскалации напряженности. Таким образом США и их союзники пытаются прощупать возможную реакцию Москвы и, возможно, определить границы «военно-технического» ответа, о котором заявляло российское руководство, выдвигая требования по гарантиям безопасности.