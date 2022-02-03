Украине предрекли «печальную судьбу» в играх Запада против России

Киевские власти должны вернуть Украине нейтральный статус, иначе она превратится в безнадежное государство с печальной судьбой. К такому мнению пришел украинский экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

Германия на протяжении восьми лет гражданского конфликта в Донбассе отказывается предоставлять летальное оружие для нужд Вооруженных сил Украины, заявил эксперт. Кроме того, он рассказал, почему Берлин не хочет помогать Киеву. По словам Андрея Головачева, Германия считает, что ускоренное и усиленное вооружение Украины, которым занимаются США и Англия, не решает никаких проблем безопасности в Европе. Более того, немцы уверены, конфликт на территории Украины — прямой путь к войне во всей Европе.

«Германия считает, что Украина должна заявить, а мир ей обеспечить нейтралитет. Это, по мнению нынешнего руководства Германии, единственный путь решения «украинского вопроса», который позволит Украине постепенно превратиться в благополучную европейскую нацию», — заявил эксперт.

Кроме того, Головачев предрек Украине «печальную судьбу» в играх Запада против России. По его мнению, киевские власти должны вернуть Украине нейтральный статус, иначе она превратится в безнадежное государство с печальной судьбой.

«В противном случае судьба Украины будет печальной. Она превратится в безнадежное государство — failed state. То есть государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве самостоятельной жизнеспособной политической и экономической единицы», — добавил специалист.

Федеральное агентство новостей /

Андрей Головачев рассказал и о том, что сегодня страны так называемой старой Европы отдают себе отчет в том, к чему может привести желание Соединенных Штатов воспользоваться ситуацией на Украине для решения своих вопросов. Именно поэтому Германия, Франция, Австрия, Бельгия и другие государства стараются не ссориться с Россией и всеми силами держатся за «Северный поток — 2».

«Континентальная Европа (Германия, Франция, Австрия, Бельгия и другие) сейчас реально опасаются, что США и Англия ведут дело к европейской войне, используя украинский кейс. По этой причине отношения Германии с Америкой сейчас очень напряженные, а опросы общественного мнения в Германии показывают, что немцы считают, что США представляют для них большую угрозу. По этой же причине немцы зубами держатся за «Северный поток — 2», — написал Андрей Головачев на своей странице в социальной сети Facebook.

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