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Спасатели в Липецкой области вытащили школьный автобус из снежного плена

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 19:05
Общество
Спасатели в Липецкой области вытащили школьный автобус из снежного плена
Невские Новости

Липецк, 2 февраля. Автобус со школьниками увяз в сугробе на дороге в селе Воскресенское Данковского района Липецкой области. Вытащить транспорт удалось лишь с помощью спасателей.

Дежурный отдельного пожарно-спасательного поста №42 принял на пульт сообщение о застрявшем школьном автобусе. Сотрудники незамедлительно выдвинулись на место происшествия, чтобы вытащить транспорт из сугроба.

Подцепив трос, им удалось отбуксировать транспортное средство с помощью своей машины. Когда автобус оказался на устойчивом дорожном покрытии, он продолжил движение по своему маршруту, сообщили в управлении противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Спасатели часто оказывают помощь людям, которые оказались в затруднительной ситуации. Так, в лесу под Тольятти троих мужчин на снегоходе ночью вытащили из снежного плена. Их транспортное средство также увязло в снегу.

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