Зеленский стал объектом шуток после скандала с депутатом Рады Трухиным

Киев, 2 февраля. Всплывшие обстоятельства ДТП с участием депутата фракции «Слуга Народа» Александром Трухиным сыграли не в пользу президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествие произошло еще в августе прошлого года. В результате аварии, в которой принимала участие машина Трухина, пострадали два других автомобиля и несколько человек, включая детей. Представитель президентской партии уверял, что за рулем сидел его личный водителей, после чего дело затихло.

Однако не так давно в распоряжении украинских журналистов оказалась запись, на которой четко видно, как Трухин после аварии выходит из машины с водительского места. После прибытия правоохранителей на место происшествия он отказался проходить медицинское освидетельствование и попытался дать взятку полицейскому, обещая, что сейчас «тихонечко уйдет в лес».

После широкой огласки кадров фраза «Давай я тихонечко сейчас в лес уйду?» разлетелась на мемы. Однако под травлю попал президент Украины Владимир Зеленский, который аналогично Трухину отказывается брать на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.

Это не единственный конфуз, в который Зеленский попал за сегодня. Ранее, во время встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на ковровой дорожке возникала нелепая ситуация во время приветствия политиков.