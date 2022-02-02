«Газпром» начал судебное разбирательство с польской PGNiG

Варшава, 2 февраля. «Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG. Иск касается соблюдения права на получение дивидендов от прибыли EuRoPol GAZ.

Речь идет о совместном предприятии, которое владеет польским участком магистрали «Ямал — Европа». Доля российского холдинга составляет 48,82%, тогда как PGNiG владеет 51,18% прямо и через свою «дочку».

Польская сторона полагает, что претензии «Газпрома» необоснованны, ее юристы уже работают над формированием официальной позиции, сообщает «Интерфакс». Известно, что прибыль EuRoPol GAZ за предыдущие годы, которую можно направить на дивиденды акционерам, равняется 430 млн долларов.

PGNiG минувшей осенью обратилась к «Газпрому» с просьбой о снижении стоимости по контракту, привязанному к споту, однако ответа не получила.